Київ: водій з 2,05 проміле в крові став причиною загибелі двох людей

Водій Тoyota, з 2,05 проміле алкоголю в крові, не впорався з керуванням власним автомобілем і врізався в автомобіль Skoda.

Про це йдеться на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.



Аварія сталася на перехресті проспекту Шухевича і бульвару Перова. Там водій Toyota влетів в автомобіль Skoda. Водій і пасажирка останнього автомобіля загинули.

"Тест на приладі Драгер бухаря з Toyota показав 2,05 проміле. Також на місці була інформація про те, що водій Toyota - чинний працівник правоохоронних органів. Зараз ця інформація перевіряється", - йдеться в повідомленні.