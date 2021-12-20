Київ: власники незаконних МАФів напали на комунальників із холодною зброєю. Відео

17:51 08 грудень Київ, Україна

У середу, 8 грудня, демонтажні бригади комунального підприємства «Київблагоустрій» біля Дарницького вокзалу прибрали торговельні контейнери, тимчасові споруди та об'єкти пересувної торгівлі – всього 12 одиниць. Під час робіт на вулиці Пасхаліна власники незаконних споруд чинили опір: порізали колеса спецтехніки, напали на демонтажників із застосуванням зброї.

Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.



«Залізничний вокзал «Дарниця» – серйозний транспортний вузол, який щодня обслуговує десятки тисяч пасажирів. Нещодавно поряд прибрали стихійний ринок та облаштували сквер. Сьогодні на вулицях Бориспільська, Приколійна та Пасхаліна демонтували МАФи, вантажівки, з яких здійснювався продаж, та інші незаконні об'єкти для торгівлі. Під час робіт на фахівців з демонтажу було скоєно напад із холодною зброєю, власники незаконних споруд пошкодили колеса маніпулятора. Але, незважаючи на опір, місто продовжить звільняти вулиці від незаконної торгівлі», – прокоментував Ткаченко.



Директор Департаменту міського благоустрою подякував демонтажній бригаді за роботу, за оперативність та своєчасну допомогу – співробітникам Національної поліції України та Департаменту муніципальної безпеки КМДА.



Ткаченко додав, що окремі об'єкти торгівлі, розміщені без дозвільних документів, забирали самі власники. До того ж перед демонтажем підприємцям завжди повідомляють приписом про вимогу надати дозвільні документи, бо інакше – МАФ підпадає під демонтаж.



«Робота демонтажників невдячна, а подекуди, як сьогодні, – і небезпечна. Фахівці діють виключно в рамках закону, винні у нападі мають понести кримінальну відповідальність. Крім незаконного розміщення та засмічення території навколо, у деяких точках здійснювався продаж алкоголю на розлив. Чотири демонтажні бригади на локаціях працювали з самого ранку. Задіяли чотири маніпулятори, тягачі-платформи та кран», – повідомив в.о. директора КП "Київблагоустрій" Микола Бойко.



Він нагадав, що раніше частину парку «Привокзальний» було звільнено від майже 20 МАФів, які розміщувалися без дозвільної документації. Щоб не з'являлася хаотична торгівля у майбутньому, зелену зону захистили 500-метровим парканом та висадили 120 хвойних та листяних дерев.