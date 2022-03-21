Київ: внаслідок нічних обстрілів спалахнули торговий центр та автомобілі на парковці. Фото

20 березня о 22:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у Подільському районі столиці.
Рятувальники, що прибули на місце, встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілися автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торговельного центру. Ліквідація пожежі продовжується.
На місці задіяно 11 од. пожежної техніки та 63 особи особового складу.
Рятувальники, що прибули на місце, встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілися автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торговельного центру. Ліквідація пожежі продовжується.
На місці задіяно 11 од. пожежної техніки та 63 особи особового складу.
Інформація про ймовірних загиблих та постраждалих уточнюється.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі