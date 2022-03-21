Київ: внаслідок нічних обстрілів спалахнули торговий центр та автомобілі на парковці. Фото

06:25 21 березня Київ, Україна

20 березня о 22:48 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у Подільському районі столиці.



Рятувальники, що прибули на місце, встановили, що внаслідок ворожого обстрілу загорілися автомобілі на парковці та 3-4 поверхи торговельного центру. Ліквідація пожежі продовжується.



На місці задіяно 11 од. пожежної техніки та 63 особи особового складу.

Інформація про ймовірних загиблих та постраждалих уточнюється.