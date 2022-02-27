Київ потопає під дощем. Відео

У Києві з самого ранку, 7 жовтня, не припиняється рясний дощ, вулиці міста місцями підтоплені.
У місті утворилися пробки. Через дощ і погану видимість ускладнено рух.
Також через негоду в Києві без електрики залишився мікрорайон Відрадний у Солом'янському районі. Світло відсутнє в житлових будинках, школах і дитячих садках.
У разі виявлення підтоплень Київавтодор закликає городян звертатися в цілодобову диспетчерську службу за телефоном: 284-74-19
У місті утворилися пробки. Через дощ і погану видимість ускладнено рух.
Також через негоду в Києві без електрики залишився мікрорайон Відрадний у Солом'янському районі. Світло відсутнє в житлових будинках, школах і дитячих садках.
У разі виявлення підтоплень Київавтодор закликає городян звертатися в цілодобову диспетчерську службу за телефоном: 284-74-19
Очевидці опублікували відео стихії в соцмережах.
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