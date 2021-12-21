Київ скували масштабні пробки

09:50 21 грудень Київ, Україна

Вранці 21 грудня на столичних дорогах серйозно утруднено рух транспорту.



Про це свідчать дані Google Maps.



Пробки спостерігаються на всіх мостах через річку Дніпро: мосту Метро, мосту Патона, Південному та Північному мостах, Дарницькому. Повільно рухається транспорт у напрямі правого берега міста.



Великі пробки на Кільцевій дорозі, на проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, проспекті Бандери, бульварі Тараса Шевченка, вул. Чорновола та ін.



Також утруднений рух на Броварському проспекті, проспекті Бажана, проспекті Соборності, проспекті Шухевича та інших вулицях на лівому березі міста.



Проблеми з проїздом пов'язані зі снігопадом, який тривав увечері 20 грудня.



Крім того, у Києві сталося близько десяти ДТП, що теж ускладнює рух транспорту.