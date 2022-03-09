Київ: при обриві ліфта загинув чоловік

19:24 09 червень Київ, Україна

Жителі столиці, які проживають на вулиці Декабристів, повідомили про обрив ліфта в їхньому під'їзді і про тіло людини, яке знаходилося в ліфтовій шахті.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



"9 червня о 15:23 в оперативно-координаційний центр Головного управління по лінії служби 103 надійшло повідомлення про те, що на вул. Декабристів, 10А в ліфтовій шахті знаходиться тіло людини", - йдеться в повідомленні.



Рятувальники дістали з шахти ліфта тіло загиблого. Правоохоронці встановлюватимуть обставини трагедії.



Як відзначили в пресслужбі, за попередньою інформацією, в ліфтовій шахті проводилися ремонтні роботи.