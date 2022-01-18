Київ: пожежа в 25-поверховому житловому будинку. Загинула людина

20:31 03 вересень Київ, Україна

У центрі Києва сталася пожежа на 24 поверсі 25-поверхового житлового будинку по вулиці Сікорського, в результаті загинула одна людина.

"3 вересня в ДСНС надійшла інформація, що в Шевченківському районі по вулиці Сікорського, 4 у 25-поверховому житловому будинку виникла пожежа у квартирі на 24 поверсі. О 18:03 пожежу було локалізовано. На місці пожежі було виявлено тіло чоловічої статі", - відзначили рятувальники.

У ДСНС додали, що господаря квартири госпіталізували з опіками другого ступеня. Про особу загиблого, а також про обставини його смерті не повідомляється.