Київ: поліція затримала наркомана біля схованки з метадоном

11:56 02 грудня Київ, Україна

Співробітники правоохоронних органів затримали наркомана під час спроби забрати куплені наркотики з замаскованої схованки.





Чоловік підійшов до дерева, дістав зі схованки футляр для окулярів і, озираючись, швидко став іти.



Під час поверхневого огляду у підозрюваного було вилучено футляр, в якому знаходилося 60 пакунків з порошкоподібною речовиною білого кольору. Речові докази направлено для проведення експертизи.



Молодий хлопець, який в минулому вже мав проблеми з законом за зберігання наркотичних речовин, повідомив, що



До сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків Дніпровського райуправління надійшла інформація, що наркозалежний місцевий житель повинен отримати партію наркотиків.Чоловік підійшов до дерева, дістав зі схованки футляр для окулярів і, озираючись, швидко став іти.Під час поверхневого огляду у підозрюваного було вилучено футляр, в якому знаходилося 60 пакунків з порошкоподібною речовиною білого кольору. Речові докази направлено для проведення експертизи.Молодий хлопець, який в минулому вже мав проблеми з законом за зберігання наркотичних речовин, повідомив, що метадон він придбав для власного вживання у жінки, з якою спілкувався лише телефоном.

Через банкомат він переказав їй гроші, а вона повідомила, коли і де можна забрати "товар".

Слідчим відділом Дніпровського районного управління розпочато кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.