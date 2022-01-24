Київ: поліція викрила групу сутенерів

19:18 07 травень Київ, Україна

Сервіс з надання секс-послуг налагодила жінка, а допомагали їй у цьому два адміністратори і водій. До "роботи" залучили близько 50 "нічних метеликів".

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Слідчі кваліфікували дії правопорушників як сутенерство. За скоєне їм загрожує до семи років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що до складу угруповання входило четверо осіб. 42-річна організаторка орендувала квартири в центрі столиці, де повії надавали інтимні послуги.



Їй допомагали два адміністратори, які займалися розміщенням рекламних оголошень в мережі Інтернет. Вони проводили так звані "кастинги" і співбесіди з жінками, які хотіли надавати сексуальні послуги за гроші. Також був задіяний водій-охоронець, який супроводжував повій до клієнтів.



Як з'ясували поліціянти, для надання сексуальних послуг спільники залучили близько п'ятдесяти повій, які за свою роботу отримували 1-5 тисяч гривень на годину. З виторгу 50% дівчата залишали собі, а 50% віддавали членам угруповання.