Київ: викрали 78-річну стареньку на очах у внучки

13:37 15 грудня Київ, Україна

Вчора, 14 грудня, в поліцію Києва надійшло повідомлення про викрадення, жінка, яка телефонувала, розповіла, що на її очах невідомі чоловіки викрали бабусю.

Як повідомили в поліції, заявниця приїхала провідати свою бабусю, яка проживає в квартирі на вулиці Данила Щербаківського. Вдома літня жінка була не одна, а в компанії незнайомців. Внучці вони пояснили, що збираються винаймати це житло, і швидко вивели господиню на вулицю, посадили в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку. Перешкодити незнайомцям жінці не вдалося, але вона запам'ятала номер авто і прикмети незнайомців.



Заявниця відразу звернулася в поліцію і повідомила про викрадення бабусі. Через цю подію в місті ввели оперативний план "Перехоплення" з розшуку автомобіля Renault. Патрульні, які стежать за безпекою міста через камери відеоспостереження, направили найближчі до Renault автопатрулі.



На вулиці Зодчих патрульним вдалося зупинити автомобіль з передбачуваними викрадачами. У салоні перебувало чотири людини і налякана 78-річна жінка. Інспектори затримали ймовірних злочинців.