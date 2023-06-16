Київ зазнав ракетного обстрілу: у різних районах столиці впали 6 уламків ракет

Вранці Київ зазнав чергової ракетної атаки. У різних районах Києва впали 6 уламків ракет, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).
Екстрені служби виїхали за викликами, у тому числі й до Оболонського району, де на проїжджу частину впали та спалахнули уламки ракети. Уламки також впали біля АЗС та на зелену зону.
Служби гасять уламки ракети, що горять на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.
В Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загоряння на даху 2-х поверхової будівлі. Пожежа, що спалахнула, локалізована. На цей момент відомо про одного постраждалого, він у лікарні.
У Деснянському районі уламки приземлилися на територію одного із парків. У Дніпровському - на різні ділянки дороги.
Начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов повідомив, що в одному з районів Київщини пошкоджено господарську споруду, спалахнула пожежа. Із місцевих мешканців ніхто не постраждав.
Люди ховаються у метро.
Військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що за попередніми даними, росіяни ведуть вогонь по Києву балістикою - Іскандер та С-300.
Удари по Києву в денний час останнім часом завдавалися рідко, зазвичай обстріли ведуться вночі. В останні дві ночі, за повідомленнями влади, вони були особливо інтенсивними - по Києву випускалися десятки дронів "Шахед". Повідомлялося, що практично всі вони були збиті.
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