Київ: пішохід загинув під колесами сміттєвоза

17:10 12 листопада Київ, Україна

Сміттєва машина наїхала на пішохода, який перетинав дорогу в недозволеному місці, ДТП сталася в столиці на вулиці Березняківській.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва.

"Правоохоронці попередньо встановили, що водій, керуючи вантажним автомобілем, скоїв наїзд на пішохода, який переходив вулицю у невстановленому місці. В результаті наїзду потерпілий отримав травми несумісні з життям", - заявили правоохоронці.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами") Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Зараз правоохоронці спілкуються з водієм сміттєвоза і проводять всі необхідні слідчі дії, щоб встановити обставини і причини цієї трагічної події.