Київ: патруль затримав чоловіка, який стріляв із вікна власної квартири

На вулиці Красилівській у Голосіївському районі Києва чоловік із будинку стріляв по вікнах гуртожитку навпроти.
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.
Поліціянти, що прибули на місце, обмежили доступ жителів прилеглих будинків і перехожих до цієї території і встановлювали, де знаходиться ймовірний стрілець.
Незабаром на одному з поверхів увімкнулося світло і звідти пролунали два постріли в напрямку правоохоронців. Відтак стало зрозумілим місце знаходження правопорушника.
Правоохоронці затримали зловмисника. У його будинку також виявили зброю.
Слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції надасть правову кваліфікацію діям затриманого.
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