Київ: патруль затримав чоловіка, який стріляв із вікна власної квартири

07:56 11 січень Київ, Україна

На вулиці Красилівській у Голосіївському районі Києва чоловік із будинку стріляв по вікнах гуртожитку навпроти.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Поліціянти, що прибули на місце, обмежили доступ жителів прилеглих будинків і перехожих до цієї території і встановлювали, де знаходиться ймовірний стрілець.

Незабаром на одному з поверхів увімкнулося світло і звідти пролунали два постріли в напрямку правоохоронців. Відтак стало зрозумілим місце знаходження правопорушника.

Правоохоронці затримали зловмисника. У його будинку також виявили зброю.

Слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції надасть правову кваліфікацію діям затриманого.