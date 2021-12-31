Київ: Начальник відділу поліції попався на хабарі

07:04 19 серпень Київ, Україна

Підполковник поліції затриманий співробітниками прокуратури міста Києва за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.

Підозра вручено начальнику одного з територіальних відділів поліції столиці за фактом отримання хабара в розмірі 800 доларів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"Прокуратурою міста Києва 18 серпня 2020 року вручено письмове повідомлення про підозру начальнику одного з територіальних відділів поліції в місті Києві за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК) ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на початку червня 2020 підполковник поліції висунув власниці кальян-бару, розташованого на території о. Труханів, пропозиція про передачу йому щомісячної неправомірної вигоди в розмірі 800 доларів за межі не перешкоджання роботі її закладу, але не вчинення відносно неї заходів адміністративного впливу співробітниками поліції.