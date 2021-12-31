Київ: Начальник відділу поліції попався на хабарі

07:04 19 серпень Київ, Україна

Підполковник поліції затриманий співробітниками прокуратури міста Києва за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.

Підозра вручено начальнику одного з територіальних відділів поліції столиці за фактом отримання хабара в розмірі 800 доларів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"Прокуратурою міста Києва 18 серпня 2020 року вручено письмове повідомлення про підозру начальнику одного з територіальних відділів поліції в місті Києві за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК) ", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на початку червня 2020 підполковник поліції висунув власниці кальян-бару, розташованого на території о. Труханів, пропозиція про передачу йому щомісячної неправомірної вигоди в розмірі 800 доларів за межі не перешкоджання роботі її закладу, але не вчинення відносно неї заходів адміністративного впливу співробітниками поліції.

"Поліцейський викрито під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди. Зараз вирішується питання про обрання правоохоронцю запобіжного заходу. Слідчі дії тривають ", - додали в прокуратурі