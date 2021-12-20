Київ: чоловік застрелив співмешканку через витрачені заощадження

Киянин вистрілив у голову своїй співмешканці з пневматики під час сварки, що почалася через те, що жінка витратила сімейні заощадження.
Від отриманих травм жінка померла в лікарні, повідомляє пресслужба столичної поліції.
У квартирі правоохоронці виявили револьвер Флобер і патрони до нього.
43-річний киянин затриманий. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Фігуранту повідомлено про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.
Підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
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