Київ: чоловік застрелив співмешканку через витрачені заощадження

19:23 24 березень Київ, Україна

Киянин вистрілив у голову своїй співмешканці з пневматики під час сварки, що почалася через те, що жінка витратила сімейні заощадження.

Від отриманих травм жінка померла в лікарні, повідомляє пресслужба столичної поліції.

"Між цивільним подружжям після застілля виник конфлікт, в ході якого чоловік вистрілив з пневматичного пістолета в голову дружині. Від отриманих травм жінка померла в лікарні, а чоловік зараз знаходиться під вартою", - йдеться в повідомленні.

У квартирі правоохоронці виявили револьвер Флобер і патрони до нього.



43-річний киянин затриманий. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Фігуранту повідомлено про підозру, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.



Підозрюваному загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.