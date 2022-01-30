Київ: чоловік убив матір, розчленував і намагався сховатися

В ніч з 14 на 15 травня в спальному районі столиці син, який має психічні розлади, жорстоко вбив і розчленував свою матір.
Про це повідомляють "Вартові Еспрессо" в Telegram.
Відзначається, що вбивство сталося вночі 14 травня в Подільському районі столиці на проспекті Правди, 38.
Правоохоронці затримали зловмисника на залізничному вокзалі в Білій Церкві. Однак що спровокувало чоловіка на вбивство - поки невідомо.
Зараз поліціянти з'ясовують всі деталі злочину.
Відзначається, що вбивство сталося вночі 14 травня в Подільському районі столиці на проспекті Правди, 38.
Правоохоронці затримали зловмисника на залізничному вокзалі в Білій Церкві. Однак що спровокувало чоловіка на вбивство - поки невідомо.
Зараз поліціянти з'ясовують всі деталі злочину.
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