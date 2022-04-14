Київ: чоловік намагався "продати" посаду в ДБР

17:45 15 липня Київ, Україна

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали громадянина України, який за 50 тисяч доларів США намагався «продати» посаду в ДБР.

Про це в четвер, 15 липня, повідомила пресслужба ДБР.



Затриманий запевняв жителя Києва, ніби має впливові зв'язки в конкурсній комісії ДБР і в Верховній Раді і може "вирішити" питання працевлаштування в одному з підрозділів ДБР на керівну посаду.



Відзначається, що за свої "послуги" громадянин просив 50 тис. доларів США.

"15 липня 2021 під час передачі першої частини грошей в сумі 35 тис. доларів чоловік був затриманий працівниками ДБР", - йдеться в повідомленні.

Зараз тривають слідчі дії, вирішується питання повідомлення затриманому про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.