Київ: чоловік намагався "продати" посаду в ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали громадянина України, який за 50 тисяч доларів США намагався «продати» посаду в ДБР.
Про це в четвер, 15 липня, повідомила пресслужба ДБР.
Затриманий запевняв жителя Києва, ніби має впливові зв'язки в конкурсній комісії ДБР і в Верховній Раді і може "вирішити" питання працевлаштування в одному з підрозділів ДБР на керівну посаду.
Відзначається, що за свої "послуги" громадянин просив 50 тис. доларів США.
Затриманий запевняв жителя Києва, ніби має впливові зв'язки в конкурсній комісії ДБР і в Верховній Раді і може "вирішити" питання працевлаштування в одному з підрозділів ДБР на керівну посаду.
Відзначається, що за свої "послуги" громадянин просив 50 тис. доларів США.
Зараз тривають слідчі дії, вирішується питання повідомлення затриманому про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
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