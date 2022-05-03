Київ: чоловік намагався покінчити життя самогубством в церкві

Чоловік, перебуваючи в наркотичному сп'янінні, увірвався до церкви і, приставивши до свого горла розбиту пляшку, погрожував покінчити життя самогубством.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції в четвер, 3 грудня.
Інцидент стався на вулиці Магнітогорській, 5а, в Деснянському районі столиці, наголошується, що копи прибули на місце події за лічені хвилини і намагалися налагодити контакт з чоловіком, проте пів години переговорів не дали результату - він продовжував погрожувати і нікого до себе не підпускав.
Після затримання поліціянти викликали спеціалізовану швидку допомогу, і чоловік був госпіталізований. Попередньо, медики виявили у нього ознаки наркотичного сп'яніння.
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