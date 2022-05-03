Київ: чоловік намагався покінчити життя самогубством в церкві

12:23 03 грудня Київ, Україна

Чоловік, перебуваючи в наркотичному сп'янінні, увірвався до церкви і, приставивши до свого горла розбиту пляшку, погрожував покінчити життя самогубством.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції в четвер, 3 грудня.



Інцидент стався на вулиці Магнітогорській, 5а, в Деснянському районі столиці, наголошується, що копи прибули на місце події за лічені хвилини і намагалися налагодити контакт з чоловіком, проте пів години переговорів не дали результату - він продовжував погрожувати і нікого до себе не підпускав.

"Вибравши підходящий момент, патрульні підійшли ближче і схопили чоловіка за руки, а командир роти Євген Косянчук відібрав у нього гострий предмет", - йдеться в повідомленні.

Після затримання поліціянти викликали спеціалізовану швидку допомогу, і чоловік був госпіталізований. Попередньо, медики виявили у нього ознаки наркотичного сп'яніння.