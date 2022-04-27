Київ: чоловік відмовився надіти маску і влаштував стрілянину

У Києві 44-річний чоловік в стані алкогольного сп'яніння зайшов в аптеку без захисної маски, на зауваження відвідувачів надіти маску або залишити приміщення він відреагував нецензурною лайкою.
Завідувачка аптеки викликала приватну охорону, яка вивела його на вулицю, після чого чоловік відкрив стрілянину, повідомили в пресслужбі поліції.
Прибулі поліціянти затримали чоловіка і забрали у нього предмет, з якого він стріляв. За словами правоохоронців, це був предмет, схожий на стартовий пістолет. Крім того, на експертизу забрали і патрони, які були при ньому.
Порушено справу за статтею "хуліганство" Кримінального кодексу України. Крім того, за порушення правил карантинних обмежень на нього склали адміністративний протокол.
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