Київ: чоловік відмовився надіти маску і влаштував стрілянину

15:52 27 листопада Київ, Україна

У Києві 44-річний чоловік в стані алкогольного сп'яніння зайшов в аптеку без захисної маски, на зауваження відвідувачів надіти маску або залишити приміщення він відреагував нецензурною лайкою.



Завідувачка аптеки викликала приватну охорону, яка вивела його на вулицю, після чого чоловік відкрив стрілянину, повідомили в пресслужбі поліції.

"Інцидент стався 27 листопада в Печерському районі Києва, після прохання надіти маску чоловік дістав з кишені пістолет і вистрілив в асфальт. В результаті події ніхто не постраждав, хуліган затриманий", - розповіли поліціянти.

Прибулі поліціянти затримали чоловіка і забрали у нього предмет, з якого він стріляв. За словами правоохоронців, це був предмет, схожий на стартовий пістолет. Крім того, на експертизу забрали і патрони, які були при ньому.



Порушено справу за статтею "хуліганство" Кримінального кодексу України. Крім того, за порушення правил карантинних обмежень на нього склали адміністративний протокол.



