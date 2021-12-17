Київ: чоловік обстріляв комунальників

17:17 21 квітень Київ, Україна

У столиці словесний конфлікт між чоловіком і працівниками ремонтної бригади закінчився стріляниною. Зловмисник відкрив вогонь, в результаті чого одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє пресслужба Київавтодор на сторінці в Facebook в середу, 21 квітня.

"Працівники КП ШЕУ Печерського району виконували поточний ремонт Залізничного шосе та Військового проїзду. Зокрема, фрезерували старе дорожнє покриття. Під час робіт до ремонтної бригади приїхав невідомий чоловік на білому автомобілі марки Renault Trafic. Він почав словесний конфлікт. Зрештою, відкрив вогонь. Перший постріл був в повітря. Наступний - по людях. Поранення отримав механізатор фрези. З місця інциденту нападник зник", - йдеться в повідомленні.

Чоловік після стрілянини зник. На місце інциденту викликали поліцію і медиків. Постраждалого госпіталізували.



У свою чергу правоохоронці заявили, що стрілка вже затримали в іншому районі Києва. Це вдалося зробити завдяки камерам відеоспостереження, встановленим в рамках програми Безпечне місто. Патрульним вдалося встановити напрямок руху автомобіля правопорушника.

"Фігурант залишив свій транспортний засіб у Печерському районі столиці і пересів в інший автомобіль. Після чого поліціянти зупинили машину на проспекті Валерія Лобановського і затримали зловмисника. Зараз правоохоронці проводять з ним першочергові слідчі дії", - розповіли копи.

Вирішується питання про правову кваліфікацію події.