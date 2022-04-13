Київ: мітингувальники перекрили вулицю Грушевського

11:00 17 листопада Київ, Україна

У Києві проходить мітинг, учасники перекрили вулицю Михайла Грушевського та підходи до будівлі Верховної Ради, вимагають не вводити карантинні обмеження для малого бізнесу, а також скасування введення касових апаратів.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

"Мітинг на Грушевського. Рух ускладнений. По можливості об'їжджайте", - сказано в повідомленні.

Крім того, під Верховною Радою зібралися підприємці, передає Країна.



Учасники акції почали перекривати проходи до будівлі Ради. Вони хочуть зупиняти кожного народного депутата і пропускати його тільки в тому випадку, якщо той пообіцяє підтримати їхні законопроєкти.





Учасники акції вимагають не вводити карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроєкти №3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.