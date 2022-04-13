Київ: мітингувальники перекрили вулицю Грушевського

У Києві проходить мітинг, учасники перекрили вулицю Михайла Грушевського та підходи до будівлі Верховної Ради, вимагають не вводити карантинні обмеження для малого бізнесу, а також скасування введення касових апаратів.
Про це повідомляє Київ Оперативний.
Крім того, під Верховною Радою зібралися підприємці, передає Країна.
Учасники акції почали перекривати проходи до будівлі Ради. Вони хочуть зупиняти кожного народного депутата і пропускати його тільки в тому випадку, якщо той пообіцяє підтримати їхні законопроєкти.
Учасники акції вимагають не вводити карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроєкти №3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
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