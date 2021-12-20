Київ: легковик зіткнувся з мікроавтобусом, є жертви

07:16 30 березень Київ, Україна

Смертельна ДТП сталася в Святошинському районі столиці, легкове авто виїхало на "зустрічку", де зіткнулося з мікроавтобусом, в результаті аварії загинули два пасажири легковика.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

"29 березня в поліцію Києва по спецлінії 102 надійшло повідомлення про ДТП з постраждалими на Новоірпінській трасі за участю легковика та мікроавтобуса. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліціянти, медики і рятувальники", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за попередніми даними, водій автомобіля «Москвич» виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з мікроавтобусом «Рено Мастер». В результаті ДТП загинули водій і пасажир легковика. Ще одного пасажира «Москвича» рятувальники деблокували за допомогою спеціальних інструментів і передали лікарям. Водій мікроавтобуса отримав тілесні ушкодження.

Подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції. Після завершення перевірки події буде дана правова кваліфікація.