Київ: легковик зіткнувся з мікроавтобусом, є жертви

Смертельна ДТП сталася в Святошинському районі столиці, легкове авто виїхало на "зустрічку", де зіткнулося з мікроавтобусом, в результаті аварії загинули два пасажири легковика.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Відзначається, що за попередніми даними, водій автомобіля «Москвич» виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з мікроавтобусом «Рено Мастер». В результаті ДТП загинули водій і пасажир легковика. Ще одного пасажира «Москвича» рятувальники деблокували за допомогою спеціальних інструментів і передали лікарям. Водій мікроавтобуса отримав тілесні ушкодження.
Подія належним чином зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Святошинського управління поліції. Після завершення перевірки події буде дана правова кваліфікація.
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