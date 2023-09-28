Київ: карантин через африканську чуму свиней

У Києві на території лісопаркового господарства "Конча-Заспа" зафіксували випадки африканської чуми свиней, що призвело до встановлення карантину в частині Голосіївського району.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).
Джерелом спалаху африканської чуми свиней став труп хворої свині, виявлений на території "Конча-Заспи". Для запобігання поширенню хвороби Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при КМДА організувала дві зони захисту у радіусі трьох та десяти кілометрів відповідно.
У цих зонах тимчасово заборонено торгівлю живими свинями та пов'язаними з ними продуктами, за винятком товарів, отриманих на забійних та переробних підприємствах. Також запроваджено обмеження на проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов'язаних із пересуванням та скупченням тварин.
У десятикілометровій зоні нагляду Державна служба з питань захисту прав споживачів (Держпродспоживслужба) здійснюватиме перевірки домогосподарств з метою виявлення можливих випадків захворювання свиней на цю небезпечну хворобу.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).
Джерелом спалаху африканської чуми свиней став труп хворої свині, виявлений на території "Конча-Заспи". Для запобігання поширенню хвороби Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при КМДА організувала дві зони захисту у радіусі трьох та десяти кілометрів відповідно.
У цих зонах тимчасово заборонено торгівлю живими свинями та пов'язаними з ними продуктами, за винятком товарів, отриманих на забійних та переробних підприємствах. Також запроваджено обмеження на проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов'язаних із пересуванням та скупченням тварин.
У десятикілометровій зоні нагляду Державна служба з питань захисту прав споживачів (Держпродспоживслужба) здійснюватиме перевірки домогосподарств з метою виявлення можливих випадків захворювання свиней на цю небезпечну хворобу.
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