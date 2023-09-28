Київ: карантин через африканську чуму свиней

07:48 28 вересня Київ, Україна

У Києві на території лісопаркового господарства "Конча-Заспа" зафіксували випадки африканської чуми свиней, що призвело до встановлення карантину в частині Голосіївського району.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

Джерелом спалаху африканської чуми свиней став труп хворої свині, виявлений на території "Конча-Заспи". Для запобігання поширенню хвороби Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при КМДА організувала дві зони захисту у радіусі трьох та десяти кілометрів відповідно.

У цих зонах тимчасово заборонено торгівлю живими свинями та пов'язаними з ними продуктами, за винятком товарів, отриманих на забійних та переробних підприємствах. Також запроваджено обмеження на проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов'язаних із пересуванням та скупченням тварин.

У десятикілометровій зоні нагляду Державна служба з питань захисту прав споживачів (Держпродспоживслужба) здійснюватиме перевірки домогосподарств з метою виявлення можливих випадків захворювання свиней на цю небезпечну хворобу.