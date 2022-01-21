Київ: побили, підпалили і залишили помирати

12:17 07 травень Київ, Україна

Двоє жителів столиці затримані за підозрою в побитті і подальшому підпалі 41-річного чоловіка, який від отриманих травм і опіків помер в лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Зловмисник з товаришем вирішив "поквитатися" з незнайомцем через те, що той образив його малолітнього сина. Вони облили чоловіка горючою речовиною і підпалили. Постраждалого з опіками 80% тіла госпіталізували в лікарню, де він помер", - йдеться в повідомленні.

За повідомленням поліції, в четвер, 6 травня, близько 19:30 від перехожих надійшла інформація про те, що на проспекті Георгія Гонгадзе просить про допомогу людина, у якої загорівся одяг. На місце події негайно прибули співробітники ДСНС, лікарі та співробітники поліції.



Через дві години правоохоронці затримали осіб, причетних до вказаної події.

"Ми встановили, що в недобудові до 41-річного чоловіка прийшли двоє місцевих жителів, які спочатку спровокували конфлікт, побили його, а потім облили легкозаймистою речовиною і підпалили. Протягом двох годин ми встановили особи цих чоловіків і затримали за місцем їхнього проживання. Свої дії затримані пояснили тим, що потерпілий нібито образив сина одного з них, тому вони вирішили помститися. Від отриманих травм потерпілий помер в лікарні ", - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Слідчі затримали правопорушників. Ними виявилися уродженці Києва, 1997 і 2002 років народження, вони раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.