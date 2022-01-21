Київ: побили, підпалили і залишили помирати

Двоє жителів столиці затримані за підозрою в побитті і подальшому підпалі 41-річного чоловіка, який від отриманих травм і опіків помер в лікарні.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
За повідомленням поліції, в четвер, 6 травня, близько 19:30 від перехожих надійшла інформація про те, що на проспекті Георгія Гонгадзе просить про допомогу людина, у якої загорівся одяг. На місце події негайно прибули співробітники ДСНС, лікарі та співробітники поліції.
Через дві години правоохоронці затримали осіб, причетних до вказаної події.
Через дві години правоохоронці затримали осіб, причетних до вказаної події.
Слідчі затримали правопорушників. Ними виявилися уродженці Києва, 1997 і 2002 років народження, вони раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.
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