Київ: іноземка розчленувала і намагалася спалити останки співмешканця

14:36 06 серпень Київ, Україна

Поліція затримала уродженку іншої держави, жінка скоїла вбивство свого співмешканця, після чого розчленувала його і спробувала позбавитися від частин тіла.

Увечері 5 серпня, під час відпрацювання території Деснянського району дільничні офіцери поліції виявили в лісосмузі на Троєщині жінку, яка розвела багаття і намагалася спалити кінцівки людського тіла.

Згодом правоохоронці знайшли останки тіла чоловіка в квартирі в Дніпровському районі Києва.

"Потерпілий - житель Дніпровського району, 1981 року народження. У його квартирі ми знайшли інші частини його ж тіла, поспілкувалися з сусідами і встановили, що він і жінка, яку виявили в лісосмузі, раніше були знайомі. Затриманої виявилася уродженка іншої держави, 1987 року народження, останні кілька років жила в столиці. Слідство відпрацьовує кілька версій, серед яких - вбивство з корисливих мотивів, з метою заволодіння житловою площею, на якій потерпілий проживав сам ", - розповів в.о. начальника поліції Києва Віктор Нечитайло.

За даним фактом відкрито досудове розслідування кримінального провадження за частиною першою статті 115 (Умисне вбивство) КК України. Підозрюваної загрожує до 15 років позбавлення волі.