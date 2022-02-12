Київ: двоє хворих на Covid-19 покінчили життя самогубством

19:14 22 вересень Київ, Україна





Про це в Мережі пишуть очевидці, стверджуючи, що обидва самогубства сталися 21 і 22 вересня. НП в столичній клінічній лікарні №4, двоє пацієнтів з коронавірусною інфекцією Covid-19 вистрибнули з вікна.Про це в Мережі пишуть очевидці, стверджуючи, що обидва самогубства сталися 21 і 22 вересня.

У столичній прокуратурі стверджують, що за цими фактами зареєстровані кримінальні провадження у ч.1 ст. 115 КК України, а "обставини з'ясовуються".



Стверджується, що чоловіки вистрибнули з вікна 2-го поверху. За даними УП, загиблі - чоловіки 1952 і 1978 року народження, обидва були хворі на коронавірус. При цьому в Мережі відзначають, що "навіть до коронавірусу ця лікарня була межею мрій самогубців" через нібито жахливі умови та персонал закладу.



