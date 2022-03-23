Київ: автобус зніс намети і влетів в зупинку

15:05 29 жовтня Київ, Україна

Біля станції метро Видубичі в Києві автобус протаранив торгові намети і в'їхав у зупинку громадського транспорту, в результаті ДТП загинула одна людина, двоє постраждали.

"При процесуальному керівництві Київської міської прокуратури 63-річному водієві громадського автобуса повідомлено про підозру у вчиненні ДТП біля станції метро Видубичі, в результаті якого одна людина загинула, ще двоє отримали травми (ч. 2 ст. 286 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що водія автобуса затримали на місці події в порядку ст. 208 КПК України. За попередніми даними, він був тверезий.