Київ: авто збило велосипедиста і повисло на відбійнику

10:31 30 квітень Київ, Україна

На перехресті Кільцевої дороги та Мінського шосе в столиці сталася ДТП за участю легкового автомобіля і велосипедиста

Автомобіль KIA, попередньо, вилетів з дороги і збив велосипедиста, який у важкому стані госпіталізований в реанімацію. Про це в четвер, 29 квітня, повідомляє dtp.kiev.ua.



За наявною інформацією, водій авто на високій швидкості рухався з боку Пуща Водиці, не впорався з керуванням і вилетів на бетонний відбійник, на якому застряг.



Особистість потерпілого велосипедиста поки не встановлена. Також правоохоронці розшукують свідків аварії для з'ясування всіх обставин події.