Київ: авто збило велосипедиста і повисло на відбійнику

На перехресті Кільцевої дороги та Мінського шосе в столиці сталася ДТП за участю легкового автомобіля і велосипедиста.
Автомобіль KIA, попередньо, вилетів з дороги і збив велосипедиста, який у важкому стані госпіталізований в реанімацію. Про це в четвер, 29 квітня, повідомляє dtp.kiev.ua.
За наявною інформацією, водій авто на високій швидкості рухався з боку Пуща Водиці, не впорався з керуванням і вилетів на бетонний відбійник, на якому застряг.
Особистість потерпілого велосипедиста поки не встановлена. Також правоохоронці розшукують свідків аварії для з'ясування всіх обставин події.
За наявною інформацією, водій авто на високій швидкості рухався з боку Пуща Водиці, не впорався з керуванням і вилетів на бетонний відбійник, на якому застряг.
Особистість потерпілого велосипедиста поки не встановлена. Також правоохоронці розшукують свідків аварії для з'ясування всіх обставин події.
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