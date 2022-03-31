Київ: авто на "автопілоті" перетнуло шестисмугову дорогу. Відео

Водій автомобіля забув поставити свій автомобіль на ручне гальмо. Через це авто самовільно виїхало з місця парковки, перетнуло перехрестя з пожвавленим рухом і врізалося в огорожу.
Інцидент стався в неділю, 4 липня, на вулиці Васильківській. Відео події з камер спостереження опублікувала в понеділок поліція Києва.
За попередніми даними, водій забув поставити авто на ручне гальмо, в результаті чого воно вирушило в самостійну поїздку. Поліція склала на водія протокол за порушення Правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП (ст.124 КпАП).
В результаті ДТП ніхто не постраждав.
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