Київ: авто на "автопілоті" перетнуло шестисмугову дорогу. Відео

21:06 05 липня Київ, Україна

Водій автомобіля забув поставити свій автомобіль на ручне гальмо. Через це авто самовільно виїхало з місця парковки, перетнуло перехрестя з пожвавленим рухом і врізалося в огорожу.

Інцидент стався в неділю, 4 липня, на вулиці Васильківській. Відео події з камер спостереження опублікувала в понеділок поліція Києва.

За попередніми даними, водій забув поставити авто на ручне гальмо, в результаті чого воно вирушило в самостійну поїздку. Поліція склала на водія протокол за порушення Правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП (ст.124 КпАП).



В результаті ДТП ніхто не постраждав.