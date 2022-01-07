Київ: 16-річний підліток скоїв потрійне вбивство

10:04 27 квітень Київ, Україна

Правоохоронці столиці затримали 16-річного юнака, за підозрою у вбивстві батьків і 8-річного брата.

Про це у вівторок, 27 квітня, повідомляє столична поліція.



Відзначається, що хлопець завдав власним батькам і 8-річному брату численні ножові поранення, від яких вони загинули на місці події.



У поліцію звернулася місцева жителька з повідомленням про те, що близько трьох днів не виходить на зв'язок її син, який разом з дружиною і дітьми проживає в квартирі на вулиці Ревуцького.



За вказаною адресою для встановлення всіх обставин виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції.



За словами начальника поліції Києва Андрія Крищенка, на місці події правоохоронці поспілкувалися із заявницею та сусідами, після чого прийняли рішення про залучення працівників ДСНС для аварійного відкриття дверей.

"Потрапивши в квартиру, ми виявили тіла власників квартири і їхнього малолітнього сина зі слідами насильницької смерті. Всі троє - місцеві жителі 1971, 1979 і 2012 років народження", - розповів Крищенко.

Було встановлено, що до скоєння тяжкого злочину причетний 16-річний старший син потерпілих.

"Підлітка затримали. При собі він мав ніж, який був вилучений і направлений для проведення відповідної експертизи", - зазначив Крищенко.

Як з'ясувалося, підозрюваний під час чергового конфлікту з батьками спочатку смертельно поранив батька і матір, а потім так само вбив малолітнього брата. Після скоєного зловмисник ще кілька днів перебував у квартирі поруч із загиблими, а коли батьків почали розшукувати родичі, він втік.



За фактом умисного вбивства порушено кримінальне провадження (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).



Найближчим часом фігуранту буде повідомлено про підозру і суд обере йому запобіжний захід. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.