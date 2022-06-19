Кіберфахівці СБУ викрили у Києві крадіжку майже ₴10 млн

Внаслідок слідчо-оперативних дій кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві схему присвоєння бюджетних коштів, виділених на цифрову трансформацію у сфері обліку нерухомого майна.

За висновками судово-економічної експертизи, учасники угоди розікрали майже 10 млн грн, передбачених на оцифрування технічної документації об'єктів нерухомості. Про це повідомляє прес-служба СБУ 18 червня.

Встановлено, що незаконну діяльність організувало керівництво Київського міського бюро технічної інвентаризації спільно з представниками афілійованої ІТ-компанії.. Чиновники створили штучні умови для перемоги у тендері на цифрову адаптацію облікових систем БТІ на загальну суму 30 млн. грн.

При цьому чиновники наперед завищили кошторис відповідних послуг і вивели частину грошей через конвертаційний центр на банківські рахунки підконтрольних комерційних структур.

Під час обшуків у комунальному підприємстві, офісі приватної компанії та місцях проживання організаторів правоохоронці виявили: печатки та документи понад 30 фіктивних фірм, а також документацію, серверне обладнання, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та чорну бухгалтерію.

Наразі заступник начальника київського БТІ та його спільник - керівник приватної компанії повідомлено про підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч.. 5 ст.191, ч.2 ст. 366 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування, щоб встановити та притягнути до відповідальності інших осіб, причетних до схеми.

Заходи з викриття проходили за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, раніше в Києві викрито міжетнічне злочинне угруповання, яке під виглядом добровольчого формування планувало особливо тяжкі злочини у столиці.