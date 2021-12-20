Кіберспеціалісти СБУ зупинили хакерську атаку на урядові ресурси України
12:14 16 березень Київ, Україна
Кіберспеціалісти Служби безпеки України заблокували масштабну кібератаку підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання «Armageddon».
Про це повідомляє пресцентр СБУ
у вівторок, 16 березня.
"Через дії хакерів куратори з країни-агресора могли отримати доступ до секретних даних вищих органів державної влади України", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що про виявлені кіберзагрози СБУ поінформувала органи держвлади через платформу MISP-UA.
"СБУ провела широкомасштабні заходи з локалізації кібератаки спецслужб РФ спільно з Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО та у взаємодії з центральними органами виконавчої влади. Зараз СБ України спільно з Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора вживає всіх необхідних заходів для фіксації численних кібератак з боку іноземних спецслужб", - повідомили у відомстві.
Також повідомляється, що правоохоронці проводять розслідування кіберінцидентів для встановлення всіх причетних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності.
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