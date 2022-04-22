Кіберполіція затримала продавця віртуального взуття

17:46 25 листопада Київ, Україна

Заповзятлива 23-річна дівчина з Кіровоградської області налагодила продаж вигаданого взуття через фейкові сторінки в соцмережах, "заробивши" на цьому 400 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Співробітники кіберполіції в Кіровоградській області спільно зі слідчими поліції області викрили місцеву жительку у шахрайстві. Встановлено, що 23-річна жінка створювала фіктивні сторінки в соціальній мережі. Там вона розміщувала оголошення про продаж жіночого взуття. Від покупців фігурантка вимагала підписку або повну оплату за товар. Однак після отримання грошей, вона блокувала клієнтів і не виконувала своїх зобов'язань", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в цей час правоохоронці встановлюють коло потерпілих осіб. За попередніми даними, зловмисниця ошукала понад 200 громадян.

"Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить майже 400 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Так, в будинку фігурантки співробітники поліції провели обшуки із залученням спецпідрозділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-карти, які використовувалися в злочинній діяльності.



За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Вирішується питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.