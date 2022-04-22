Кіберполіція затримала продавця віртуального взуття

Заповзятлива 23-річна дівчина з Кіровоградської області налагодила продаж вигаданого взуття через фейкові сторінки в соцмережах, "заробивши" на цьому 400 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Відзначається, що в цей час правоохоронці встановлюють коло потерпілих осіб. За попередніми даними, зловмисниця ошукала понад 200 громадян.
Так, в будинку фігурантки співробітники поліції провели обшуки із залученням спецпідрозділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. Вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-карти, які використовувалися в злочинній діяльності.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Вирішується питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Вирішується питання про оголошення підозри і обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.
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