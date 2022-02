Кіберполіція виявила розробника інтернет-казино

20:11 28 вересень Київ, Україна

Довгий час в Україні успішно діяли нелегальні інтернет-казино, які приносили своїм господарям чималий прибуток. І ось, «чорному» гральному бізнесу прийшов кінець. The game is over, панове! Як повідомив Департамент кіберполіції Нацполіції України, столичні кіберполіціянти розкрили ІТ-компанію, яка займалася розробкою і супроводом роботи інтернет-казино.

За даними департаменту, замовник платив $20 тис. і отримував у власність онлайн-казино з постійною підтримкою. Крім того, за додаткові $100 тис. компанія налаштовувала інструменти інтернет-маркетингу для просування ресурсу в мережі і залучення нових користувачів.

Для підтримки веб-ресурсів в штаті злочинної компанії налічувалося понад 80 ІТ-фахівців. Встановлено понад 20 онлайн-казино, розробником та адміністратором яких була зазначена компанія.

База користувачів цих веб-ресурсів налічувала близько 500 тисяч осіб. Щомісячний прибуток ІТ-компанії перевищував $500 тис.

Зараз діяльність їхніх ресурсів заблокована. Правоохоронці провели обшук в офісному приміщенні розробників онлайн-казино, вилучивши комп'ютери, мобільні телефони, чорнову документацію та гроші. Вирішується питання про оголошення підозри членам злочинного угруповання, уточнили в кіберполіції.

