Кіберполіція викрила шахрая: обманював громадян, які намагалися врятуватися від війни

16:50 17 березня Київ, Україна

Шахрайську схему організував 20-річний мешканець Черкащини. Чоловік адміністрував канали у месенджері, які використав для заволодіння грошима громадян. Зловмисник пропонував послуги з переправлення через державний кордон із будь-якої точки країни до Варшави. Коштувала така послуга 1500 гривень.



Щойно клієнти робили передоплату (200-300 гривень), спритник більше не виходив на зв'язок.



Серед ошуканих – жінки з дітьми, а також люди похилого віку, які виїхали з «гарячих» точок і намагалися врятуватися від війни. Зібрані гроші зловмисник витратив на свої потреби.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання чоловіка, під час якого було вилучено мобільні телефони, банківську картку, комп'ютерну техніку.



За цим фактом слідчий відділ Золотоніського районного відділу поліції главку Черкаської області відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.