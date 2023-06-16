Кіберполіція розкрила групу злочинців, причетних до масштабного шахрайства

15 червня кіберполіція розкрила організовану групу злочинців, причетну до масштабного шахрайства з використанням фішингових ботів у Telegram.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Зловмисники створювали фішингові боти в Telegram, прикидаючись ботами енергетичної компанії ДТЕК. Використовуючи ці боти, злочинці збирали особисті дані користувачів і незаконно входили до їхніх облікових записів. Потім вони автоматично розсилали шахрайську рекламу, націлену на обман громадян та отримання грошової вигоди.
Організацією цієї схеми займалися п'ять чоловіків, які проживають в Одеській, Київській областях та рф. У період тимчасових відключень електроенергії вони створювали ботів у Telegram, представляючи їх як офіційних чат-ботів компанії ДТЕК.
За допомогою фішингових ботів зловмисники отримували облікові дані для входу в акаунти Telegram, такі як номер телефону та код. Потім вони автоматично розсилали шахрайську рекламу через скомпрометовані облікові записи, пропонуючи жертвам псевдоінвестиції в різні проєкти.
Крім того, учасники групи залучили близько 50 "дропів" - осіб, які допомагали переводити в готівку гроші, отримані від жертв в результаті інвестицій.
За попередніми даними, зловмисники несанкціоновано втрутилися у понад 15 000 акаунтів, а близько 3 000 осіб постраждали від шахрайства, пов'язаного з неправдивими інвестиційними пропозиціями. Правоохоронні органи ведуть роботу з виявлення постраждалих та визначення загальної суми збитків, завданих цими діями.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Зловмисники створювали фішингові боти в Telegram, прикидаючись ботами енергетичної компанії ДТЕК. Використовуючи ці боти, злочинці збирали особисті дані користувачів і незаконно входили до їхніх облікових записів. Потім вони автоматично розсилали шахрайську рекламу, націлену на обман громадян та отримання грошової вигоди.
Організацією цієї схеми займалися п'ять чоловіків, які проживають в Одеській, Київській областях та рф. У період тимчасових відключень електроенергії вони створювали ботів у Telegram, представляючи їх як офіційних чат-ботів компанії ДТЕК.
За допомогою фішингових ботів зловмисники отримували облікові дані для входу в акаунти Telegram, такі як номер телефону та код. Потім вони автоматично розсилали шахрайську рекламу через скомпрометовані облікові записи, пропонуючи жертвам псевдоінвестиції в різні проєкти.
Крім того, учасники групи залучили близько 50 "дропів" - осіб, які допомагали переводити в готівку гроші, отримані від жертв в результаті інвестицій.
За попередніми даними, зловмисники несанкціоновано втрутилися у понад 15 000 акаунтів, а близько 3 000 осіб постраждали від шахрайства, пов'язаного з неправдивими інвестиційними пропозиціями. Правоохоронні органи ведуть роботу з виявлення постраждалих та визначення загальної суми збитків, завданих цими діями.
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