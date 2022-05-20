Кіберполіція заарештувала чергового хакера, шахрай встиг заробити мільйон грн

18:17 16 грудня Київ, Україна

Кіберполіція Полтавської області викрила незаконну діяльність шахрая, який шляхом злому персональних акаунтів отримував доступ до онлайн-банкінгу ошуканих людей. Злочинцеві загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Про це повідомили в пресслужбі Департаменту кіберполіції.



Встановлено, що 31-річний чоловік використовував шкідливе програмне забезпечення для злому облікових записів і доступу до телефонних книг користувачів. Серед контактів фігурант вибирав номера близьких родичів потерпілого. Використовуючи таку інформацію, він здійснював віддалений перевипуск сім-карт через оператора мобільного зв'язку.



Разом з доступом до сім-карток постраждалих зловмисник отримував доступ і до їхнього онлайн-банкінгу, звідки привласнював гроші.



Попередньо встановлено, що від шахрайських дій фігуранта постраждали близько 100 осіб. Загальна сума збитків сягає мільйона гривень.



За місцем проживання зловмисника правоохоронці провели обшук і вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки. Все вилучене направлено на проведення відповідних експертних досліджень.



До проведення обшуків також залучили батальйон поліції особливого призначення місцевого управління поліції.



Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.



Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.



Процесуальне керівництво у справі здійснює Кременчуцька місцева прокуратура.