Кіберполіція заарештувала шахраїв, які продавали уявні маски

19:21 01 грудня Київ, Україна

Ліквідована група інтернет-шахраїв, які під приводом конкурентно низької вартості продавали вигадані насправді маски та інші засоби захисту.



Про це повідомляє пресслужба Департаменту кіберполіції Національної поліції України, співробітники управління протидії кіберзлочинності в Дніпропетровській області спільно зі слідчими П'ятихатського відділення поліції викрили двох громадян в інтернет-шахрайстві.



Кіберполіція встановила, що двоє місцевих жителів в соцмережі продавали уявні медичні маски і антисептики. За товар вимагали повну або часткову передоплату, а після отримання грошей - блокували покупців. Зловмисники неодноразово змінювали назви своїх акаунтів.



Попередньо встановлено, що правопорушники обдурили понад двісті громадян з різних регіонів України. Загальна сума збитків становить 300 тисяч гривень.



За місцем проживання зловмисників правоохоронці провели санкціонований обшук. Вилучені мобільні телефони, сім-карти і банківські картки, які використовувалися в злочинній діяльності.



Фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.



Процесуальне керівництво у справі здійснює прокуратура П'ятихатського району.