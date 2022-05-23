Кіберполіція припинила злочинну діяльність фінансової онлайн-піраміди

20:28 17 серпня Київ, Україна

Організатори фейкових онлайн-інвестпроєктів обіцяли доходи від торгівлі валютами, отримавши кошти від інвесторів, шахраї зникали.

Про це у вівторок, 17 серпня, повідомляє департамент кіберполіції.

"Троє жителів Харкова і Сум створили інвестиційну онлайн-платформу. Вони пропонували громадянам отримувати дохід від торгівлі валютами. Інвестори перераховували кошти на рахунки організаторів, проте надалі шахраї зникали разом з грошима", - йдеться в повідомленні.

Загальна сума збитку, яку шахраї встигли завдати потерпілим, склала 2 мільйони гривень.



За місцем проживання та в автомобілях фігурантів проведено обшуки. У них вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони.



Порушено кримінальне провадження за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України). Організаторам піраміди загрожує до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам.