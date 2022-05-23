Кіберполіція припинила злочинну діяльність фінансової онлайн-піраміди

Організатори фейкових онлайн-інвестпроєктів обіцяли доходи від торгівлі валютами, отримавши кошти від інвесторів, шахраї зникали.
Про це у вівторок, 17 серпня, повідомляє департамент кіберполіції.
Загальна сума збитку, яку шахраї встигли завдати потерпілим, склала 2 мільйони гривень.
За місцем проживання та в автомобілях фігурантів проведено обшуки. У них вилучено комп'ютерну техніку та мобільні телефони.
Порушено кримінальне провадження за фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України). Організаторам піраміди загрожує до 12 років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення підозри фігурантам.
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