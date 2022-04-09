Кібератака на державні органи України. Під підозрою Armageddon

12:01 08 квітня Київ, Україна

На державні органи України хакерська група Armageddon здійснила кібератаку. При відкритті певних файлів хакери можуть отримати контроль над комп'ютером та знищити дані.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.



"Урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв'язку, попереджає про отримання нових небезпечних електронних листів із темою "№1275 від 07.04.2022", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що листи містять HTML-файл. При його відкритті на комп'ютері створюється архів із файлом під назвою Про факти переслідування та вбивства працівників Прокуратури з боку російських військових на тимчасово окупованих територіях.lnk.



При натисканні на файл хакери можуть отримати повний контроль над комп'ютером, що "загрожує крадіжкою конфіденційної інформації, пошкодженням даних та комп'ютерних систем".



Активність асоційована з діяльністю групи UAC-0010 (Armageddon), яка вже неодноразово атакувала як державні органи України, так і країни Євросоюзу.