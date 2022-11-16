Страчений "вагнерівець" добровільно погодився на обмін - Подоляк

13:35 16 листопада Київ, Україна

Колишній в'язень, боєць ПВК Вагнера Євген Нужин, ролик із стратою якого з'явився в мережі, повернувся до росії внаслідок обміну військовополоненими.





Подоляк відкинув звинувачення в тому, що Україна «відправила Нужина на смерть, оскільки знала, що на нього чекає в росії». За словами Подоляка, Нужин пройшов через офіційну процедуру обміну військовополоненими. За його словами, будь-який полонений військовослужбовець може підписати добровільну відмову від обміну, і від Нужина такої заяви не надходило. Про це повідомив радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк Подоляк відкинув звинувачення в тому, що Україна «відправила Нужина на смерть, оскільки знала, що на нього чекає в росії». За словами Подоляка, Нужин пройшов через офіційну процедуру обміну військовополоненими. За його словами, будь-який полонений військовослужбовець може підписати добровільну відмову від обміну, і від Нужина такої заяви не надходило.

“У нас дуже простий підхід. Полонений військовослужбовець може підписати добровільну відмову від обмінної процедури. І це буде у нас зафіксовано", – сказав Подоляк.

При цьому Подоляк спростував чутки, що Нужин обмінявся на 20 українських військовополонених. За його словами, обмін проходив за правилом пакет на пакет. Подоляк сказав, що Україна отримала 47 своїх військовослужбовців, росія — якусь кількість своїх.



За словами Подоляка, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин міг використати Нужина у своїх пропагандистських цілях, влаштувавши показову страту військового.

Найманці ПВК "Вагнера" були викриті у позасудових стратах із застосуванням кувалди раніше. У 2017 році вони зняли відео, як на смерть б'ють людину в Сирії. Арабська преса стверджувала, що страчений був дезертиром з армії Башара Асада. У 2019 році «Нова газета» впізнала одного з найманців, які брали участь у страті.