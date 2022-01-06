Казаські силовики заявляють, що вбили десятки протестувальників в Алмати

Силовики у найбільшому місті Казахстану Алмати заявили, що вбили десятки людей, які штурмували урядові будівлі.
У ніч проти 6 січня у місті розпочалася антитерористична операція. Демонстранти намагалися штурмувати адміністративні будинки, департамент поліції Алмати, районні управління та відділення поліції. Силовики стверджують, що протестувальники пограбували магазин зі зброєю.
Точної кількості вбитих у поліції не називають, а їхні особи досі встановлюють. Нині антитерористична операція продовжується, тому жителів міста закликають утриматися від виходу з будинків.
5 січня МВС країни відзвітувало, що у сутичках із протестувальниками загинули вісім співробітників правоохоронних органів, а ще 317 – постраждали. За даними МОЗ країни, внаслідок заворушень госпіталізували 400 осіб, а 62 особи перебувають у реанімації.
Акції протестів тривають у Казахстані з 2 січня, а спричинило їх підвищення цін на пальне. На тлі протестів уряд країни пішов у відставку, а президент Касім-Жокарт Токаєв взяв на себе посаду голови Ради національної безпеки країни, яку має довічно очолювати Нурсултан Назарбаєв.
У Казахстан вже прибули російські найменники та військові інших країн – членів організації Договору про колективну безпеку.
У ніч проти 6 січня у місті розпочалася антитерористична операція. Демонстранти намагалися штурмувати адміністративні будинки, департамент поліції Алмати, районні управління та відділення поліції. Силовики стверджують, що протестувальники пограбували магазин зі зброєю.
Точної кількості вбитих у поліції не називають, а їхні особи досі встановлюють. Нині антитерористична операція продовжується, тому жителів міста закликають утриматися від виходу з будинків.
5 січня МВС країни відзвітувало, що у сутичках із протестувальниками загинули вісім співробітників правоохоронних органів, а ще 317 – постраждали. За даними МОЗ країни, внаслідок заворушень госпіталізували 400 осіб, а 62 особи перебувають у реанімації.
Акції протестів тривають у Казахстані з 2 січня, а спричинило їх підвищення цін на пальне. На тлі протестів уряд країни пішов у відставку, а президент Касім-Жокарт Токаєв взяв на себе посаду голови Ради національної безпеки країни, яку має довічно очолювати Нурсултан Назарбаєв.
У Казахстан вже прибули російські найменники та військові інших країн – членів організації Договору про колективну безпеку.
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