Карпати: 16 дітей зі спорттабору потрапили в лікарню з отруєнням

12:38 23 липня Київ, Україна

У карпатському селі Яблуниця 18 осіб, серед яких 16 дітей, госпіталізовано зі скаргами на загальну слабкість, нудоту і біль у животі, всі вони проживали в спортивному таборі Таємниці Карпат.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба Івано-Франківської області в п'ятницю, 23 липня.



Попередній діагноз - "гострий гастроентероколіт". У постраждалих зафіксована загальна слабкість, температура тіла 37-37,6 градуса, нудота, болі в животі.

"Станом на 8:00 23 липня 2021 року всього госпіталізовано 18 осіб, з них 16 дітей до 16 років. Всі постраждалі в задовільному стані", - сказано в повідомленні.

Всього в комплекс Таємниці Карпат прибули 215 дітей у віці від 6 і до 16 років, а також дорослі - 22 батьків та 11 тренерів з Харківської, Чернігівської, Сумської, Вінницької та Київської областей.



У свою чергу Держпродспоживслужба в ході перевірки закладу знайшла 62 порушення. Зокрема, готель не входить в обласну мережу закладів відпочинку та оздоровлення дітей. При цьому при заїзді від дітей не вимагали медичні довідки.