Карета "швидкої" потрапила в ДТП в Кам'янці-Подільському

За повідомленням прес-служби ГСЧС, в Кам'янці-Подільському сталася дорожньо-транспортна пригода, учасниками якого стали карета "швидкої допомоги" і легковий автомобіль.

Повідомлення про ДТП надійшло на пункт зв'язку служби порятунку 24 липня в 18:45. Аварія трапилася на перехресті вулиць Пушкіна і Привокзальна. Зіткнулися легковий автомобіль Honda Accord і автомобіль «швидкої».

У терміновому порядку до місця автомобільної аварії прибув черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини №5. Як виявилося на місці, в салоні легкового автомобіля виявилися затиснутими водій і двоє його пасажирів. За допомогою спеціальних інструментів бійці ГСЧС змогли оперативно деблокувати постраждалих і передати їх медикам. У момент зіткнення в салоні Honda Accord було всього чотири людини, а в кареті "швидкої" - п'ятеро. Всі постраждалі були госпіталізовані для надання допомоги.

Зараз причину ДТП з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що раніше під Києвом сталася ДТП за участю "швидкої". Три людини постраждали в результаті зіткнення легкового автомобіля і карети "швидкої допомоги".

Також повідомлялося, що в Ужгороді BMW врізалася в "швидку", п'ять постраждалих. В результаті аварії постраждали співробітники бригади швидкої допомоги і водій, який влаштував ДТП.