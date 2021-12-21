Капітан поліції уникнув покарання за шахрайство

Суд не визнав винним поліцейського, який шахрайським шляхом виманив у потерпілого 350 дол США за оформлення зброї.

Старшого інспектора з контролю за оборотом зброї в сфері дозвільної системи сектора превенції Покровського відділення Криворізького відділу поліції Дніпропетровської області судили за шахрайство. Про це редакція дізналася з вироку суду.

Справа в тому, що капітан поліції на той момент згідно з посадовими інструкціями міг оформляти дозволи на бойову нарізну зброю або виготовлену за спецзамовленням, вихолощений і історичне, а також спортивне, мисливське і т.д., але тільки для підприємств і установ. Що ж стосується дозволів для громадян, то їх оформляють через департамент громадської безпеки МВС та управління громадської безпеки ГУ МВС.

Проте, коли 6 березня 2017 року Покровське відділення поліції звернувся громадянин з приводу дозволу на покупку, зберігання і носіння травматичного пістолета, капітан, як стверджує слідство, вирішив на ньому заробити.

Знаючи, що видавати йому такий дозвіл він права не має, поліцейський все дружин заявив, що все можна організувати за гроші. 17 березня він таким чином отримав від громадянина 350 доларів.

У суді поліцейський свою провину заперечував, а потім взагалі відмовився давати свідчення. Суддя Жовтневого райсуду Кривого Рогу Олексій Пустовіт визнав його невинним. Суддя порахував, що гроші чоловік віддав поліцейському не за власним бажанням, а під тиском прокуратури, а значить під статтю про шахрайство його дії не потрапляють. Показаннями ж потерпілого суддя не повірив і зняв з поліцейського звинувачення.