Канада: протести далекобійників продовжуються, вони готуються до розгону поліцією

06:27 18 лютий Київ, Україна

Сотні далекобійників, які заповнили вулиці Оттави на знак протесту проти введених у країні обмежень через COVID-19, готуються до можливого розгону поліцією майже через три тижні після початку облоги, яка похитнула репутацію Канади в плані дотримання правил.



Робочі бригади у столиці почали зводити паркани біля парламенту, а вранці у четвер на вулицях з'явилося більше поліції, ніж зазвичай.



У середу поліція Оттави роздала листівки, які закликають далекобійників негайно виїхати, інакше їм загрожує арешт та інші санкції.



Багато протестувальників поставилися до попереджень із зневагою.



«Ми хочемо скасувати мандати для всієї країни. Скасувати мандати», - заявив лідер протесту Пет Кінг біля офісу прем'єр-міністра у четвер вранці.



Попередження від поліції надійшли через два дні після того, як прем'єр-міністр Джастін Трюдо застосував Закон Канади про надзвичайні ситуації, який уповноважив правоохоронні органи оголосити блокади незаконними, відбуксирувати вантажівки та покарати водіїв, заарештувавши їх, заморозивши їхні банківські рахунки та призупинивши дію їхніх ліцензій.