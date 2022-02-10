Камерун щосили намагається стримати смертельний спалах холери

19:59 10 лютий Київ, Україна





Камерун заявляє, що життя тисяч його громадян перебувають у небезпеці. Манауда Малачі, державний міністр охорони здоров'я, заявив, що п'ять з 10 регіонів країни постраждали від спалаху холери.



У заяві йдеться, що найбільше постраждали від спалаху постраждали Бакаси, південно-західний півострів недалеко від кордону з Нігерією, комерційний центр Камеруну та прибережне місто Дуала, а також столиця Камеруну Яунде, Другими постраждалими районами є Буеа, Тіко та Мутенгене. комерційні міста, а також Маруа та Гаруа на північному кордоні з Нігерією.



Кельвін Фосонг, працівник охорони здоров'я, сказав, що цього дня його відправили з Буеа в Мутенгені, щоб допомогти цивільним особам, які постраждали від спалаху. Органи охорони здоров'я Камеруну кажуть, що було виявлено не менше 1300 випадків холери, при цьому майже три десятки людей померли внаслідок спалаху за останні два тижні.. Міністерство охорони здоров'я Камеруну повідомляє, що через брак води та погану гігієну бактеріальне захворювання поширилося на половину країни.Камерун заявляє, що життя тисяч його громадян перебувають у небезпеці. Манауда Малачі, державний міністр охорони здоров'я, заявив, що п'ять з 10 регіонів країни постраждали від спалаху холери.У заяві йдеться, що найбільше постраждали від спалаху постраждали Бакаси, південно-західний півострів недалеко від кордону з Нігерією, комерційний центр Камеруну та прибережне місто Дуала, а також столиця Камеруну Яунде, Другими постраждалими районами є Буеа, Тіко та Мутенгене. комерційні міста, а також Маруа та Гаруа на північному кордоні з Нігерією.Кельвін Фосонг, працівник охорони здоров'я, сказав, що цього дня його відправили з Буеа в Мутенгені, щоб допомогти цивільним особам, які постраждали від спалаху.

«З моменту спалаху ми займалися інформуванням громадськості, особливо у тих кварталах, де було зареєстровано випадки смерті. Ми були там, відвідуючи будинки, дезінфікуючи туалети та точки водопостачання», - сказав Фосун із Мутенгене.

Міністр охорони здоров'я Камеруну заявив, що 32 з 1300 людей, які постраждали від спалаху, померли протягом двох тижнів, і додав, що ці цифри можуть бути вищими. Уряд повідомляє, що близько 70% із 26 мільйонів жителів країни відвідують африканських народних цілителів та звертаються до лікарень лише тоді, коли їхній стан здоров'я погіршується. Уряд каже, що важко зібрати статистику від африканських народних цілителів у містах та селах країни.



Лінда Ессо, директор з епідемій та пандемій у Міністерстві охорони здоров'я Камеруну, сказала, що після того, як були зареєстровані перші випадки захворювання, уряд почав закликати людей звертатися до найближчих лікарень, якщо вони відчувають діарею, блювоту чи зневоднення.. Вона сказала, що цивільні особи повинні дотримуватися основних правил гігієни, таких як миття рук з милом, а також використання та чищення туалетів після дефекації.



Ессо застерігає від споживання сирих продуктів і немитих фруктів, а також від споживання некип'яченої води. Вона сказала, що брудні вбиральні збільшують ризик захворювання на холеру.



Матіас Нгунд, найвищий державний чиновник охорони здоров'я в Буеа, англомовному місті на південному заході, де зареєстровано 30 випадків захворювання на холеру з трьома смертельними наслідками, сказав, що нестача чистої питної води посилює поширення холери. Він сказав, що поінформував уряд про те, що постачання води є надзвичайною необхідністю.

"Ми відвідали всі будинки з підозрою на випадки захворювання, продезінфікували їх, а також провели координаційні зустрічі з адміністративними органами, щоб відреагувати на спалах", - сказав Нгунд.

Центральний уряд Яунде заявив, що забезпечить чистою питною водою посушливі міста та села Камеруну, але не повідомив, коли. Влада закликає людей кип'ятити воду з колодязів та струмків, перш ніж вживати її.



