Каліфорнійські пожежі загрожують реліктовим лісам

18:01 24 серпень Київ, Україна

Пожежі на території американського штату визнані стихійним лихом, вогнем охоплено понад 4 000 км², вогонь прямує в бік реліктових лісів.

"Пожежі в американському штаті Каліфорнія охопили понад 400 тис. Гектарів. 200 тис. осіб зазнали евакуації. У штат почала надходити допомога від військових США і Нацгвардії, після того, як президент країни Дональд Трамп оголосив пожежі в Каліфорнії катастрофою. Понад 14 тис. пожежників задіяні в приборканні вогню ", - повідомили в ЗМІ.

Відзначається, що за словами представника пожежної служби Каліфорнії Стіва Кауфмана, загоряння сталося через посушливу та спекотну погоду і великої кількості блискавок - більше 12 тис. За період з 15 серпня призвели до виникнення 586 пожеж.

"Від пожежі загинули щонайменше шестеро людей, тисячі будинків зруйновані. Вогонь також загрожує унікальній екосистемі регіону, попереджають біологи. Полум'я наближається до реліктових лісів, де деякі дерева мають понад 1000 років. Від полум'я постраждав найбільш древній парк штату Big Basin. Проте, біологи сподіваються, що реліктові червоні дерева зможуть пережити пожежі, адже мають дуже товсту кору ", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що під загрозою можуть опинитися каліфорнійські кондори - гігантські дикі птахи, яких в штаті залишилося близько сотні. З восьми нинішніх гнізд птахів п'ять знаходяться в зоні вогню.



Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав пожежі в Каліфорнії стихійним лихом і розпорядився про допомогу.