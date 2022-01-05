Каліфорнійські пожежі загрожують реліктовим лісам

Пожежі на території американського штату визнані стихійним лихом, вогнем охоплено понад 4 000 км², вогонь прямує в бік реліктових лісів.
Відзначається, що за словами представника пожежної служби Каліфорнії Стіва Кауфмана, загоряння сталося через посушливу та спекотну погоду і великої кількості блискавок - більше 12 тис. За період з 15 серпня призвели до виникнення 586 пожеж.
Також зазначено, що під загрозою можуть опинитися каліфорнійські кондори - гігантські дикі птахи, яких в штаті залишилося близько сотні. З восьми нинішніх гнізд птахів п'ять знаходяться в зоні вогню.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав пожежі в Каліфорнії стихійним лихом і розпорядився про допомогу.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп визнав пожежі в Каліфорнії стихійним лихом і розпорядився про допомогу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі