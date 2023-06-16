Як спецперепустка на київський міст закрила гастролі Павліку Німеччиною

На жаль, як багато у кар'єрі чоловіка може змінити дружина. Через скандал, спровокований дружиною, було скасовано концерт українського співака Віктора Павліка у Німеччині. Про це повідомила організаторка заходу Діана Янушкевич.
Як відомо, співак потрапив у скандал через спецперепустку для проїзду Південним мостом у Києві, яку він нібито подарував своїй дружині - блогерці Катерині Репяховій. Жінка похвалилася нею у Instagram.
Пост Репяхової швидко розлетівся соцмережами і на пару впала хвиля хейту. Павлік із дружиною написали кілька постів із поясненнями та вибаченнями, але їм це не допомогло. Наступного дня їх викликали поліціянти та спецперепустку у пари забрали. Цікаво, що першими пожартували з Віктора Павліка самі правоохоронці: новину про вилучення пропуску у співака вони почали зі слів його ж пісні: "Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою".
Користувачі соцмереж підхопили "флешмоб" поліціянтів і почали постити жарти та меми про артиста.
Як результат – благодійний концерт співака, який мав відбутися 4 червня у Берліні, скасували.
Водночас сама Репяхова вже заявила, що чоловік не дарував їй спецперепустку.
Але це зізнання було запізнілим і неправдоподібним.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі