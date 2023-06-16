Як спецперепустка на київський міст закрила гастролі Павліку Німеччиною

09:24 21 травня Київ, Україна

На жаль, як багато у кар'єрі чоловіка може змінити дружина. Через скандал, спровокований дружиною, було скасовано концерт українського співака Віктора Павліка у Німеччині. Про це повідомила організаторка заходу Діана Янушкевич.

Як відомо, співак потрапив у скандал через спецперепустку для проїзду Південним мостом у Києві, яку він нібито подарував своїй дружині - блогерці Катерині Репяховій. Жінка похвалилася нею у Instagram.

Пост Репяхової швидко розлетівся соцмережами і на пару впала хвиля хейту. Павлік із дружиною написали кілька постів із поясненнями та вибаченнями, але їм це не допомогло. Наступного дня їх викликали поліціянти та спецперепустку у пари забрали. Цікаво, що першими пожартували з Віктора Павліка самі правоохоронці: новину про вилучення пропуску у співака вони почали зі слів його ж пісні: "Ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою".

Користувачі соцмереж підхопили "флешмоб" поліціянтів і почали постити жарти та меми про артиста.

Як результат – благодійний концерт співака, який мав відбутися 4 червня у Берліні, скасували.

"У зв'язку з обставинами, які мали місце у житті артиста 16-17 травня, організатори ухвалили рішення скасувати концерт Віктора Павліка. Хто виступатиме на благодійному концерті 4.06, ми повідомимо пізніше", - повідомила організаторка заходу.

Водночас сама Репяхова вже заявила, що чоловік не дарував їй спецперепустку.

"Живемо на орендованій квартирі, їздимо на кредитних машинах", - зазначила вона.

Але це зізнання було запізнілим і неправдоподібним.