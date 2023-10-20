Як рашисти "готують" Маріуполь до зими: критична ситуація з житлом та опаленням

16:30 20 жовтня Київ, Україна

В окупованому росією Маріуполі понад 150 багатоквартирних будівель залишаються без покрівлі, згідно з заявою гауляйтера Маріуполя Олега Моргуна. Проте жителі міста стверджують, що ця цифра помітно недооцінена, і ситуація стає критичною у міру наближення зими. На "владу" сиплеться шквал скарг мешканців і приховати справжнє становище неможливо.



Цю проблему також висвітлив телеграм-канал Вільнодумець.



Місцеві жителі мікрорайону "Східний" повідомляють, що в їхніх квартирах холодно через відсутність опалення, плісняву та відшарування шпалер через пошкоджені дахи від російських снарядів. Інші мешканці повідомляють, що у них досі обрізані труби опалення, а обіцяний ремонт ніхто так і не розпочинав, лише обіцянки.



У місті так само бракує дитячих садків. Близько двох тисяч дітей стоять у черзі до садків. Раніше окупанти обіцяли мешканцям квартири, тепло, дитячі садки, школи, лікарні та робочі місця, проте ці обіцянки не були виконані.



Маріупольці також зазначають, що в місті є багато іноземних резидентів, які не говорять добре російською мовою, і що вони отримують переваги у вигляді безкоштовного житла, пільг та іпотеки. Місцеві жителі поки що не готові брати житло в іпотеку, оскільки їм недоступні не лише гроші, а й робочі місця.

"Подібна ситуація також спостерігається в окупованій та зруйнованій Волновасі, яка знаходиться поблизу лінії фронту. Місцева влада у Волновасі виявилась з Ямало-Ненецького автономного округу, де люди живуть у юртах чи дерев'яних бараках сталінських часів, роблять ремонт цегляних та залізобетонних будівель. Працюють тут фахівці-оленярі", - йдеться в повідомленні.

Жителі розповідають, що окупанти зараз активно займаються оформленням центральних вулиць. Вони вивозять сміття, прибирають, реставрують фасади, хоч усередині будівлі залишаються зруйнованими. Слід припускати, що це робиться у передчутті приходу "високих начальників", щоб показати, як швидко "відновили" місто і, можливо, забрали гроші. Ймовірно, незабаром зруйновані будівлі будуть прикриті зовні брезентом із намальованими вікнами та дверима, що стало поширеною практикою у деяких частинах росії.